أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إسرائيل تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

07:03 م الجمعة 03 يوليه 2020
إسرائيل تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

غزة - أ ش أ

سجلت إسرائيل، لأول مرة، أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات الـ 28 ألف حالة.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية اليوم الجمعة - بأن إسرائيل سجلت 1107 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد مصابي الكورونا في البلاد إلى 28 ألفا و55 حالة، بينهم 325 حالة وفاة منذ اندلاع أزمة كورونا.

وأضاف المسؤولون أنه من مجمل الإصابات هناك 70 وصفت حالتهم بالمتوسطة و77 حالة خطيرة و27 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 17 ألفا و669 شخصا".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 إسرائيل

الخبر التالى:

"سونا": استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان بوساطة إفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10829431

    عدد المصابين

  • 6048249

    عدد المتعافين

  • 519397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سونا": استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف جنوب إفريقيا