إسرائيل تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

غزة - أ ش أ

سجلت إسرائيل، لأول مرة، أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات الـ 28 ألف حالة.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية اليوم الجمعة - بأن إسرائيل سجلت 1107 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد مصابي الكورونا في البلاد إلى 28 ألفا و55 حالة، بينهم 325 حالة وفاة منذ اندلاع أزمة كورونا.

وأضاف المسؤولون أنه من مجمل الإصابات هناك 70 وصفت حالتهم بالمتوسطة و77 حالة خطيرة و27 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 17 ألفا و669 شخصا".