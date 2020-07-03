إيطاليا تتوقع مزيدا من تراجع معدل المواليد بسبب تداعيات كورونا

روما- (د ب أ):

حذر مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (استات) اليوم الجمعة من أن الأزمة الديموغرافية في البلاد قد تشتد في ظل توقعات بتسجيل عدد أقل من المواليد الجدد نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت السنوات القليلة الماضية، انخفاض عدد المواليد الجدد في إيطاليا لأدنى مستوى له منذ توحيد البلاد في عام 1861.

وذكر "استات" في تقريره السنوي "إن الانخفاض الحاد في معدل المواليد يمكن أن يتسارع بدرجة أكبر في فترة ما بعد كوفيد-19" بسبب "حالة الغموض والخوف المرتبط بالجائحة المتواصلة".

ووفقا للمحاكاة الإحصائية، ربما يتم تسجيل انخفاض في أعداد المواليد بواقع أقل بقليل من 10 آلاف في 2020-2021، ويمكن أن يكون الانخفاض أكبر بسبب مخاوف من انعدام الأمن الوظيفي، حسبما أوضح مكتب الإحصاء.

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يتم تسجيل نحو 426 ألف مولود جديد في عام 2020، ثم تنخفض أعداد المواليد إلى 396 ألفا في عام 2021، مقارنة بـ 439 ألفا و 747 مولودا في 2018.