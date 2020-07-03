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واشنطن تناقش مع موسكو دورها في قمة مجموعة السبع الموسعة

11:59 ص الجمعة 03 يوليه 2020
واشنطن تناقش مع موسكو دورها في قمة مجموعة السبع الموسعة

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

وكالات:

تناقش الولايات المتحدة مع روسيا، تفاصيل مشاركتها المحتملة في قمة G7 الموسعة، وفقا لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وذكر السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، أن النقاش يشمل بحث دور روسيا المقبول في هذا الحدث.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نحن نعمل الآن في بحث التفاصيل، ونناقش مع وزارة الخارجية الروسية وحكومات الدول المشاركة الأخرى، مسألة ما إذا كان هناك دور مقبول لروسيا في هذه القمة".

ووفقا للسفير، يرغب ترامب حقا في رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع، لأن روسيا تشارك في جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة.

في 30 مايو، أعلن ترامب تأجيل قمة مجموعة السبع من أواخر يونيو إلى سبتمبر ويخطط لدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إليها.

وفي 1 يونيو، خلال محادثة هاتفية أبلغ ترامب نظيره الروسي بهذه الفكرة.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مبادرة ترامب، قائلة إن الفكرة "تسير في الاتجاه الصحيح"، ولكن بدون مشاركة الصين لن يتحقق التمثيل العالمي في الحدث.

دونالد ترامب مجموعة السبع موسكو واشنطن

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