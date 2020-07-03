روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بكورونا و176 حالة وفاة خلال 24 ساعة



موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 6718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6760 أمس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن أعداد الوفيات اليومية ارتفع إلى 176 حالة وفاة مقابل 147 حالة في إحصائية أمس الخميس.