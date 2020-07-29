المبعوث الأممي يرحب باتفاق الحكومة والمجلس الانتقالي على تسريع اتفاق الرياض

صنعاء - (د ب أ)

رحب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، باتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال جريفيث في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرحب باتفاق الحكومة والمجلس الانتقالي على تسريع تنفيذ ‎اتفاق الرياض، وأرحب كذلك بالدور السعودي المحوري في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأشار جريفيث إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق حل النزاع في ‎اليمن بشكل سلمي من خلال عمليه سياسية بقياده يمنية ورعاية أممية".

وفي وقت سابق اليوم، كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، بتشكيل حكومة جديدة، كما عين محافظًا ومدير أمن في العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، تخليه عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد نحو 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

وتتضمن آليه اتفاق الرياض، تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة خلال 30 يومًا.

كما تتضمن الآليه استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري بين الطرفين، وخروج القوات العسكرية من عدن، فضلا عن فصل قوات الطرفين في محافظة أبين، جنوبي البلاد، واعادتها إلى مواقعها السابقة.