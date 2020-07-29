الإمارات تؤكد دعمها للجهود المصرية الهادفة للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

وكالات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" مساء الأربعاء، أن الوزيران بحثا خلال الاتصال الهاتفي، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

و تناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهود البلدين الشقيقين في مواجهة تداعياته.

و أكد عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة و الخيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد سموه على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تطويرها و تنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.