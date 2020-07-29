اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

السعودية - (أ ش أ)

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى - راجيين القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي الكريم - محمد صلى الله عليه وسلم - ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن ضيوف الرحمن وصلوا إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح اليوم طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.