أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

05:51 م الأربعاء 29 يوليه 2020
اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

ارشيفية

السعودية - (أ ش أ)

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى - راجيين القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي الكريم - محمد صلى الله عليه وسلم - ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن ضيوف الرحمن وصلوا إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح اليوم طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

هذا المحتوى من

حجاج السعودية فيروس كورونا

الخبر التالى:

بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح مُحتمل لـ"كوفيد 19"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزرء: إذا ارتفعت إصابات كورونا سنطبق الإجراءات القاسية مرة أخرى