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الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد مصابي تسمم "الشاورما" إلى 700

10:10 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد مصابي تسمم "الشاورما" إلى 700

وزارة الصحة الأردنية

عمان- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن عدد إصابات التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية عمان قد بلغ 700 إصابة حسب آخر إحصائية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المصابين تم إدخالهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج ( جرثومة انتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر).

وأشار البيان إلى أن بعض المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن وضعهم الصحي وثماثلهم للشفاء التام، مؤكدة وجود بعض الحالات الحرجة خاصة بين الأطفال، الأمر الذي استدعى دخولهم إلى العناية الحثيثة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالابتعاد عن التجمعات وعدم تناول الأطعمة المكشوفة وتجنب الخروج في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية فإن سبب الإقبال الكبير على المطعم الذي تسبب في الإصابات هو تقديمه عرض "وجبة الشاورما بدينار".

وزارة الصحة الأردنية تسمم الشاورما حالات تسمم التسمم الغذائي

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