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الصحة العالمية تحذر من التهاون في مواجهة الوباء: "كورونا ليس موسميًا"

02:51 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
الصحة العالمية تحذر من التهاون في مواجهة الوباء: "كورونا ليس موسميًا"

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (أ ش أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من التهاون في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بالصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، حسبما أفادت قناة "العربية": "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد.. وسلوك هذا الفيروس مختلف"، داعية إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

كما حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس، مضيفة أن موجة انتشار الفيروس ستكون موجة كبيرة واحدة، تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الصحة العالمية جنيف فيروس كورونا

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