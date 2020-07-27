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الصحة المغربية تستبعد إعادة الحجر الصحي رغم ارتفاع إصابات كورونا

11:01 م الإثنين 27 يوليه 2020
الصحة المغربية تستبعد إعادة الحجر الصحي رغم ارتفاع إصابات كورونا

المغرب

المغرب - (أ ش أ)


استبعد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، مساء اليوم الاثنين، الرجوع إلى تطبيق الحجر الصحي من جديد.
ووصف طالب، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالرباط، إنه قرار "مؤلم" ومن الصعب الرجوع للحجر الصحي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء لم يلجأ إليه إلا دولة واحدة وهي كازاخستان.
وأضاف وزير الصحة، أن المغرب لم يستنفد كل الحلول حتى يعود إلى تطبيق الحجر الصحي من جديد، مشددا على أنه من الممكن السيطرة على الحالة الوبائية في البلاد إذا تعاون الجميع.
وأكد أن سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات التي شهدتها المملكة خلال الآونة الأخيرة، راجع إلى تراخي المواطنين، في احترام إجراءات الوقاية.
وشدد على أهمية ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة لتجنب انتشار الفيروس، خاصة في الأماكن المغلقة في حين يمكن الإستغناء عنها في الأماكن المفتوحة، حيث لا يوجد اكتظاظ ولا توجد تجمعات.

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