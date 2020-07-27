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شركة إيروفلوت الروسية تبدأ ببيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

04:39 م الإثنين 27 يوليه 2020
شركة إيروفلوت الروسية تبدأ ببيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

شركة أيروفلوت

موسكو - أ ش أ:

بدأت شركة "إيروفلوت" الروسية في بيع تذاكر الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وذلك بعد إعلان الحكومة الروسية عودة الطيران بداية من أغسطس المقبل.

وذكرت الشركة - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين - أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة إلى القاهرة يوم 8 أو 9 أغسطس المقبل، موضحة أنه في حال تأجيل السفر سيتم وضع المسافر أمام خيارين، إما تأجيل التذكرة ليوم آخر أو استرجاع أمواله.

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن - الجمعة الماضية - استئناف رحلات الطيران الدولية التي تم تعليقها بسبب جائحة "كورونا" اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات (موسكو - سان بطرسبورج - روستوف على الدون).

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة "كورونا".

من جهتها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا - التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في البلاد - استئناف الرحلات الجوية بالدرجة الأولى مع (بريطانيا - تركيا - تنزانيا)، مشيرة إلى أن العمل جار بهدف توسيع هذه القائمة.

هذا المحتوى من

Asha
شركة أيروفلوت روسيا القاهرة موسكو

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