لماذا نقلت إيران حاملة طائرات "وهمية" إلى مضيق هرمز؟

كتب- وكالات:

نقلت إيران حاملة طائرات وهمية إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها، اليوم الاثنين، صحيفة "تليغراف" The Telegraph البريطانية.

ورجحت قناة العربية أن هذه الخطوة تعني أن طهران تخطط لاستخدامها في تدريبات أو مناورات بالذخيرة الحية قريباً.

وتُظهر صورة من شركة "ماكسار تكنولوجيز" قارباً إيرانياً سريعاً مسرعاً نحو الناقلة، بعد أن سحبتها قاطرة إلى المضيق من مدينة بندر عباس الإيرانية الساحلية.

ولم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية والمسؤولون الإيرانيون بعد بجلب النسخة المزيفة إلى مضيق هرمز، والذي يمر عبره 20% من النفط في العالم. ولم يرد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين، والذي يقوم بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط على الفور على طلب التعليق.

وتشبه النسخة الإيرانية المزورة حاملات الطائرات من طراز "نيميتز" التي تبحر بها البحرية الأميركية بشكل روتيني في الخليج العربي من مضيق هرمز.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" التي تحمل الاسم نفسه قد دخلت لتوها مياه الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي، ومن المحتمل أن تحل محل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" في بحر العرب. ولا يزال من غير الواضح متى أو إذا كانت السفينة المزورة الإيرانية ستمر عبر مضيق هرمز أم لا.

وأمضت الـ"يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تم نشرها العام الماضي مع تصاعد التوترات في البداية أشهرًا في بحر العرب قبل التوجه عبر المضيق وجاءت حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبر المضيق أوائل الأسبوع الماضي.

وتحمل النسخة الإيرانية الوهمية 16 نموذجاً من الطائرات المقاتلة على سطحها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها "ماكسار تكنولوجيز". ويبدو أن طول السفينة يبلغ حوالي 200 متر (650 قدمًا) وعرضها 50 مترًا (160 قدمًا). ويبلغ طول حاملة الطائرات الأميركية نيميتز الحقيقي أكثر من 300 متر (980 قدمًا) وعرضها 75 مترًا (245 قدمًا).