أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجزائر تغلق مداخل العاصمة لمكافحة تفشي كورونا

07:11 م الأحد 26 يوليه 2020
الجزائر تغلق مداخل العاصمة لمكافحة تفشي كورونا

الجزائر تغلق مداخل العاصمة لمكافحة تفشي كورونا

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، غلق مداخل الجزائر العاصمة أمام القادمين إليها من كل الولايات في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان لمركز "طريقي" للإعلام وتنسيق المرور التابع للدرك الوطني، مساء اليوم، إنه "في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا 9، وعملاً بأحكام المرسوم التنفيذي المتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، نعلم مستعملي الطريق بأن جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة مغلقة باستثناء الأشخاص الذين يحوزون على رخصة تنقل استثنائية".

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 27 ألفا و357 مصابا، و1155 حالة وفاة.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

هذا المحتوى من

الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

أوكرانيا والقوات الانفصالية تستعدان لوقف إطلاق نار "كامل وشامل" منتصف الليل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهاية الدوري الإنجليزي.. يونايتد وتشيلسي يتأهلان للأبطال.. وليستر وتوتنهام ليوروباليج