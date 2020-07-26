الصحة الفلسطينية تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد- أن محافظة القدس سجلت خلال 24 ساعة 224 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 40 إصابة، ومحافظة رام الله والبيرة 3 إصابات، ومحافظة طولكرم 8 إصابات، ومحافظة بيت لحم 4 إصابات، ومحافظة جنين 14 إصابة، ومحافظة نابلس 20 إصابة، ومحافظة أريحا 11 إصابة ومحافظة قلقيلية 6 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس "كورونا" إلى 36%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%، منوهة بأن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726 حالة، وحالات الوفاة إلى 78 حالة وفاة، وأن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث و46.9% لدى الذكور.

ولفتت إلى أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل انخفضت، في حين ارتفعت نسبة التعافي في المحافظة حيث سجلت خلال 24 ساعة 299 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة بيت لحم 154 حالة تعاف، و7 في محافظة طولكرم و10 في محافظة قلقيلية، منوهة بأن مدينة القدس تشهد ارتفاعًا في تسجيل الإصابات وسجلت المدينة 167 حالة جديدة.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت الوزارة إلى أن 12 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي.