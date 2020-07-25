"هانا" تتحول لإعصار وتتجه صوب ساحل ولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

وكالات:

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة "هانا" تحولت صباح السبت للإعصار الأول في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020.

وأضاف المركز أنه من المتوقع وصول "هانا" لليابسة على ساحل ولاية تكساس الأمريكية بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي أو في بداية المساء، بحسب رويترز.

وأشار إلى أن الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز ومقره ميامي، أنه من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله لليابسة لكنه سيضعف سريعا لدى توغله فيها.