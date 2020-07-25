قطر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الدوحة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 398 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 109 آلاف و36 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 164 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 330 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 105 آلاف و750 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4326 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 469 آلفا.