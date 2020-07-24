الهند.. 49 ألف إصابة جديدة بكورونا وبعض الولايات تشكو من نقص الدواء

(وكالات):

رصدت الهند ما يربو على 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 وفاة، الجمعة، في أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، بينما يشكو المسؤولون في بعض الولايات من نقص الأدوية شديدة الأهمية لمن يعالجون في المستشفيات.

ومع اقتراب عدد الإصابات من 1.3 مليون حالة في الهند تسعى السلطات المحلية لشراء نسخ انتهت حمايتها بموجب حقوق براءة الاختراع من عقار ريمديسيفير الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية لعلاج الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن ضوابط الأدوية في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد ”الطلب ضخم نظرا للزيادة السريعة في الحالات في الولاية“.

وأضاف ”إمدادات الدواء محدودة لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع“.

وأودى المرض بحياة 30601 شخص في الهند، وتضم ولاية مهاراشترا ما يربو على 40 بالمئة من الوفيات.

والولاية الغربية هي الأكثر تضررا في الهند حيث رصدت نحو 350 ألف حالة إصابة، 60 بالمئة منها تقريبا في مدينة مومباي، العاصمة المالية للدولة، والبلدات المحيطة بها.