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إثيوبيا: لا نريد اتفاقًا مُلزمًا بشأن سد النهضة

05:50 م الجمعة 24 يوليه 2020
إثيوبيا: لا نريد اتفاقًا مُلزمًا بشأن سد النهضة

سد النهضة

(وكالات):

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية، بحسب "العربية.نت".

وأشار مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ومازال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

وأوضح بشأن ما تناولته وسائل الإعلام، باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب إكمالها عملية ملء سد النهضة، نفى المتحدث ذلك، مشيرا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية.

وزارة الخارجية الإثيوبية إثيوبيا سد النهضة

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