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موسكو: معدل الوفيات بسبب كورونا في روسيا من أدنى المعدلات في العالم

11:21 ص الجمعة 24 يوليه 2020
موسكو: معدل الوفيات بسبب كورونا في روسيا من أدنى المعدلات في العالم

فيروس كورونا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن معدل الوفيات من فيروس كورونا المستجد في روسيا يشكل 1.62بالمئة، مشيرا إلى أن هذا من أدنى المعدلات في العالم.

وقال موراشكو - خلال اجتماع لممثلي منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة - :"لقد كانت مهمتنا الرئيسية هي إنقاذ أرواح المواطنين، ولذلك كان معدل الوفيات يشكل 1.62 بالمئة، وهو من أدنى المعدلات في العالم". وأضاف وزير الصحة الروسي أن "القيود بسبب الوباء في المناطق الروسية مختلفة عن بعضها البعض، حيث يتوقف الأمر على درجة انتشار الفيروس"، لافتا إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 1.5 مليون عامل طبي لتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" أعلن اليوم عن تسجيل 154 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13046 حالة.

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Asha
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