أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا

كييف- (أ ش أ):

سجلت أوكرانيا 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 62 ألفا و823 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت 20 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألف و571 شخصا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 886 شخصا لتصل حصيلة المتعافين إلى 34 ألفا و886 شخصا منذ بداية الوباء.

وشهدت منطقة لفيف أكبر معدل إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 126 حالة تليها العاصمة كييف بـ 118 إصابة ثم منطقة ريفني بـ 96 وأخيرا منطقة إيفانو فرانكيفسك بـ87 إصابة.