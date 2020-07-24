"روبرت كوخ" يسجل 815 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 204 آلاف و183 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9111 حالة، بزيادة 10 حالات عن أمس الخميس.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح الجمعة 189 ألفا و400 شخص.



ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.