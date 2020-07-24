كوريا الجنوبية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفا و979 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه الإحصائيات تمثل تراجعا مقارنة مع نظيرتيها خلال اليومين السابقين (63 حالة و59 حالة)، غير أنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين في أي لحظة في الوقت الذي تنتشر فيه العدوى وسط مركز رعاية المسنين ووحدة عسكرية ومكاتب الـعمال.

وانخفض عدد حالات الإصابة بين الوافدين من الخارج بصورة مؤقتة، غير أن الرقم لم يتضمن الـ 32 إصابة من البحارة الروس على متن سفينة روسية راسية في بوسان. ومن المتوقع زيادة عدد المصابين الوافدين مرة أخرى خلال الأيام القادمة.

وحسب طرق انتقال العدوى، بلغت حالات الإصابة داخليا 28 حالة بأكثر من ضعف عدد حالات الإصابة الجديدة من القادمين من الخارج الذي بلغ 13 حالة.

وحسب المناطق، بلغ عدد الإصابات الجديدة في العاصمة وضواحيها 24 حالة (19 حالة في سول و5 حالات في إقليم كيونغكي) بالإضافة إلى حالتين في كل من كوانغجو وبوسان.

وفي مركز كانج-سو لرعاية المسنين غرب سول، ارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 من بين المرضى وأسرهم وزوارهم إلى 20 حالة حتى أمس.

وتشهد وحدة عسكرية في الجبهة الأمامية في منطقة بوتشون، زيادة في عدد المصابين بصورة مستمرة، حيث بلغ العدد 17 حالة حتى أمس بالإضافة إلى جندي مصاب آخر في وحدة عسكرية قريبة منها.

ومن المتوقع زيادة عدد المصابين المؤكدين حسب نتيجة فحوصات كوفيد-19 بسبب المخالطين للمصابين في الكنسية والوحدة العسكرية.

وبالنسبة لحالات الإصابة من القادمين من الخارج، انخفض العدد إلى حدود الـ10 منذ يوم 19 يوليو الجاري.

ومن بين 13 حالة وافدة، تم اكتشاف 3 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والمواني، أما البقية ظهرت عليهم الأعراض أثناء خضوعهم للعزل الصحي في مرافق مؤقتة أو المنازل.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 298 شخصا حتى فجر اليوم بزيادة حالة واحدة. وصرحت السلطة الصحية بأن رجلا يبلغ من العمر 80 عاما توفى في مستشفى ديغو أمس الأول الموافق 22 يوليو أثناء خضوعه لعلاج كوفيد-19.

وارتفع عدد حالات الشفاء في كوريا الجنوبية إلى 12 ألفا و817 بعد تسجيل 59 حالة شفاء جديدة.