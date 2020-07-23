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"برج خليفة" يتزين بعلم مصر احتفالاً بثورة يوليو

10:47 م الخميس 23 يوليه 2020
"برج خليفة" يتزين بعلم مصر احتفالاً بثورة يوليو

برج خليفة يتزين بعلم مصر في ذكرى ثورة يوليو

(وكالات):

تزين برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بعلم مصر، بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة، التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية.

ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة، عبر موقع تويتر تغريدة قال فيها: "نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".

برج خليفة علم مصر ثورة يوليو ثورة 23 يوليو

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