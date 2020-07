"برج خليفة" يتزين بعلم مصر احتفالاً بثورة يوليو

(وكالات):

تزين برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بعلم مصر، بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة، التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية.

ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة، عبر موقع تويتر تغريدة قال فيها: "نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".

نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار



Burj Khalifa lights up in celebration of #Egypt’s National Day. We wish them ongoing progress and prosperity#BurjKhalifa pic.twitter.com/5mu6VHTGU4