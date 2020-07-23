بلجيكا تشدد قواعد كورونا فيما ينتشر الفيروس مجددا

بروكسل - (د ب أ):

أعادت بلجيكا فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا مجددا في الأماكن العامة بدءا من السبت.

وقالت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس إن القواعد الجديدة سوف تجبر السكان على ارتداء كمامات حتى في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق وشوارع التسوق .

وتأتي الخطوة فيما تسجل البلاد زيادة مخيفة في أعداد الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) إنه يجب على المترددين على المطاعم والحانات بموجب القواعد الجديدة أن يتركوا تفاصيل المخالطين لهم حتى يمكن تعقبهم وإبلاغهم في حال حدوث أي تفشي.

وسوف يتواصل العمل بالقاعدة المطبقة حاليا والتي تنص على أنه يجب على المقيمين أن يقصروا تواصلهم على 15 شخصا في الأسبوع.

وسجلت بلجيكا زيادة في إصابات كوفيد-19 على مدار الأسبوع الماضي، بمتوسط 193 إصابة جديدة في اليوم.

ويوم الاثنين الماضي سجلت الدولة ذات الـ11 نسمة، 360 إصابة جديدة.

وقالت ويلمس: "لقد انتصرنا في المعركة الأولى ولكن القتال ضد فيروس كورونا لم ينته بعد".