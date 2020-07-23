وزير الصحة الإيطالي: من غير المؤكد حدوث "موجة كورونا ثانية" في الخريف
وكالات:
قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبرانتسا، الخميس، إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا المُستجد في فصل الخريف المقبل، مُشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن سبرانتسا قوله: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".
وأضاف: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".
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