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المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 362 ألفًا

07:57 ص الخميس 23 يوليه 2020
المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 362 ألفًا

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 362 ألفًا و274 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و19 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 41 ألفًا و190 حالة، وذلك عقب تسجيل 790 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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