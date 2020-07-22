صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدعو إلى انتخابات عامة في نوفمبر

تل أبيب - (د ب أ)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة إلى انتخابات عامة في 18 نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من نتنياهو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نتنياهو قرر عدم اعتماد ميزانية عام 2020.