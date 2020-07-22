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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدعو إلى انتخابات عامة في نوفمبر

08:42 م الأربعاء 22 يوليه 2020
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدعو إلى انتخابات عامة في نوفمبر

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة إلى انتخابات عامة في 18 نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من نتنياهو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نتنياهو قرر عدم اعتماد ميزانية عام 2020.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي انتخابات تل أبيب

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