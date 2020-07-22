أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

السودان: لا بديل عن التفاوض لحل أزمة سد النهضة

08:21 م الأربعاء 22 يوليه 2020
السودان: لا بديل عن التفاوض لحل أزمة سد النهضة

عبدالله حمدوك

وكالات:

أكّد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على ضرورة استمرار التفاوض لحل أزمة سد النهضة.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء، إنه لا بديل عن التفاوض لحل الأزمة، حسبما أفادت قناة "العربية".

يأتي ذلك بعد ساعات من اختتام القمة الأفريقية المُصغرة، التي عُقدت افتراضيًا على مستوى قادة ورؤساء حكومات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، برعاية الاتحاد الأفريقي.

واتفقت الدول الثلاث على وخلال القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعلن آبي إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من المناقشات الفنية حول تعبئة السد، لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما للوصول إلى اتفاق شامل ومُستدام، قال وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بيكيلي في وقت سابق، الأربعاء، إنه "سيتم خلال فترة وجيزة".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال القمة الأفريقية، رسميًا، إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

ووفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اختُتم الاجتماع بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل.

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السودان سد النهضة

الخبر التالى:

فورين بوليسي: إدارة ترامب تفكر في وقف مساعدات لإثيوبيا حال تعثرت مفاوضات سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للمقاهي والمطاعم.. الحكومة تعلن حزمة قرارات جديدة للتعايش مع كورونا