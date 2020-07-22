السودان: لا بديل عن التفاوض لحل أزمة سد النهضة

وكالات:

أكّد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على ضرورة استمرار التفاوض لحل أزمة سد النهضة.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء، إنه لا بديل عن التفاوض لحل الأزمة، حسبما أفادت قناة "العربية".

يأتي ذلك بعد ساعات من اختتام القمة الأفريقية المُصغرة، التي عُقدت افتراضيًا على مستوى قادة ورؤساء حكومات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، برعاية الاتحاد الأفريقي.

واتفقت الدول الثلاث على وخلال القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعلن آبي إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من المناقشات الفنية حول تعبئة السد، لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما للوصول إلى اتفاق شامل ومُستدام، قال وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بيكيلي في وقت سابق، الأربعاء، إنه "سيتم خلال فترة وجيزة".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال القمة الأفريقية، رسميًا، إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

ووفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اختُتم الاجتماع بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل.