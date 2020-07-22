إيران: تسجيل 2856 إصابة جديدة و219 وفاة بكورونا
طهران- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 219 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها إيران حتى الآن إلى 14 ألفًا و853 حالة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء - : "إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 281 ألفًا و413 حالة بينها 3 آلاف و609 حالات حرجة".
وأضافت لاري: "أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 244 ألفًا و277 شخصًا حتى الآن"، موضحة أن مليونين و228 ألفًا و277 شخصًا خضعوا لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.
وكانت إيران قد سجلت أمس الثلاثاء حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس كورونا في البلاد بلغت 229 حالة وفاة.
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