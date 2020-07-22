رئيس الوزراء الروسي: آمل أن تحصل موسكو على لقاح موثوق مضاد لكورونا في الخريف

وسكو- (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين اليوم الأربعاء عن أمله بأن تحصل روسيا على لقاح موثوق مضاد لفيروس كورونا في الخريف.

وقال ميشوستين - خلال كلمة له أمام مجلس الدوما اليوم الأربعاء - " إن أربعة لقاحات روسية ضد فيروس كورونا المستجد أثبتت سلامتها وأمانها.. مضيفا أنه من الضروري التأكد مرة أخرى من أن اللقاحات آمنة.. وآمل حقا بأن نحصل في الخريف على لقاح روسي الموثوق به ضد فيروس كورونا".

وأكد رئيس الوزراء الروسي على أن 17 مؤسسة علمية روسية تعمل حاليا على أكثر من 26 نوعا من اللقاحات، حيث أثبتت أربعة لقاحات منها أمانها وسلامتها.. وتابع:" أن لقاحين من اللقاحات الأربعة باتت في مرحلة الاختبارات السريرية ، أي في المرحلة النهائية"، موضحا أن هذا يتعلق بلقاح مركز "جيمالي" ولقاح وزارة الدفاع الروسية.

وكان النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، قد كشف يوم أمس الثلاثاء أن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في ابتكاره وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غامالي" للبحوث، بات جاهزا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.