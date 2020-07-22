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تونس: تأجيل اجتماع بخصوص لائحة سحب الثقة من الغنوشي

12:42 م الأربعاء 22 يوليه 2020
تونس: تأجيل اجتماع بخصوص لائحة سحب الثقة من الغنوشي

راشد-الغنوشي

تونس- (د ب أ):
تقرّر في تونس تأجيل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المخصّص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى يوم غد الخميس .
ووفقا لإذاعة "موزاييك"، كان من المقرر عقد الاجتماع اليوم الأربعاء.
وسيحدّد مكتب البرلمان تاريخ عقد الجلسة العامة التي ستنظر في اللائحة.
وكان نواب أودعوا يوم الخميس الماضي عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية.
وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيدا لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها.
ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها ثلاثة أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.

راشد الغنوشي تونس

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