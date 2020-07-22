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البرازيل: تسجيل 41008 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

08:13 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
البرازيل: تسجيل 41008 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن حصيلة جديدة مرتفعة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى تسجيل 41008 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 2.2 مليون إصابة.مضيفة أنها وثقت وفاة 1367 شخصا مصابا بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 81487.
وتعتبر البرازيل، ثاني أكثر الدول تأثرا في العالم بعد الولايات المتحدة بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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