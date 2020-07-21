مستشار أمريكي سابق: ترامب لديه "خطة حرب" لإسقاط الحكم الشيوعي الصيني

وكالات:

صرح كبير المستشارين الاستراتيجيين للبيت الأبيض سابقا، ستيف بانون، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه "خطة حرب" متكاملة لمواجهة الحزب الشيوعي الصيني أولا، ثم إسقاطه.

وقال بانون في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الاثنين، إن هذه الخطة وضعها ما وصفه بـ"المجلس الحربي" لدى الرئيس، والذي يضم "فرسان نهاية العالم الأربعة" وهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والمدعي العام وليام بار.

وأضاف بانون أن "هؤلاء الأربعة وضعوا خطة حرب متكاملة ومتماسكة لمواجهة الحزب الشيوعي الصيني في الحرب التكنولوجية والمعلوماتية والحرب الاقتصادية، للانتقال بعد ذلك مع حلفائنا إلى فتح بحر الصين الجنوبي، ودعم حلفائنا في الهند على حدود التبت التي تحتلها الصين".

وقال المستشار الأمريكي السابق: "ترون خطة حرب متكاملة لمواجهة الحزب الشيوعي الصيني أولا ثم إسقاطه، ولفضح خداعهم".

ودعا بانون وزير الخزانة الأمريكية للانضمام إلى هذه الخطة والبدء بـ"إسقاط المطرقة" على الصين، فيما يتعلق بدورها المزعوم في وصول فيروس كورونا إلى أنحاء العالم والأراضي الأمريكية.

واعتبر أنه حان الوقت للتوقف عن "اللعب مع الحزب الشيوعي الصيني" والوقوف "موقف المتسول"، بل يجب مطالبة بكين بتقديم كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالفيروس وفتح المختبرات والسماح للعلماء الأمريكيين والأجانب بدخولها ومحاورة موظفيها، تحت طائلة مواجهة عواقب قاسية، تشمل قطع الصين عن الدولار الأمريكي وفرض عقوبات على القيادة الصينية بمن فيهم الرئيس شي جين بينج.

وكان بانون، الذي لعب دورا رئيسيا في الانتصار الانتخابي لترامب عام 2016، ترك منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية عام 2017 دون أن يكون واضحا ما إذا كان ذلك إقالة أو استقالة.