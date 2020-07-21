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روسيا قد تبدأ إنتاج لقاح ضد "كورونا" تجاريا في أغسطس المقبل

12:11 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
روسيا قد تبدأ إنتاج لقاح ضد "كورونا" تجاريا في أغسطس المقبل

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- أ ش أ:

أعلن مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن بلاده قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وقال دميترييف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، الثلاثاء: "لقد انتهت المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس القادم".

وأضاف: "بعد ذلك ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد، ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في شهر أغسطس، ونخطط بعد ذلك لبدء الإنتاج الضخم"، مشيرا إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر القادم.

وتابع ديمترييف: "سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا حيث نحتاج إلى 40 -50 مليون جرعة، وسوف ننتج مع الدول الشريكة حوالي 200 مليون جرعة".

وأكد أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وأضاف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: "أن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح سيكون قادرا على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء، وسوف نغطي في المقام الأول الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقا لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات في عام 2021؛ ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعال.

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