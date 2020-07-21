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روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد كورونا

07:42 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد كورونا

روسيا فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ)


أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف أن أول لقاح روسي ضد كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز (جيمالي) للبحوث بات جاهزا.
وأضاف تساليكوف -في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- :"قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".
وأشار إلى أن كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزا.
قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.
كما أعلنت الوزارة، أمس، عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.​

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