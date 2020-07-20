الأردن: اندلاع حريق في أربد بعد سقوط قذيفة من خارج الحدود
وكالات
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، أنه يتم التعامل مع حريق في منطقة خالية من السكان في لواء بني كنانة في محافظة أربد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وأشار إلى أنه "تبين أن الحريق ناتج عن قذيفة من خارج الحدود".
ونوه، إلى أنه "لم تقع أية إصابات تذكر"، وأنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
وأضافت، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف، بينما ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة دمشق".
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