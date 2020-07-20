العاهل الأردني يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين
08:59 م الإثنين 20 يوليه 2020
عمان - (أ ش أ):
أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصال هاتفي اليوم الإثنين، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إجرائه فحوصات طبية.
وأعرب العاهل الأردني خلال الاتصال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية.
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