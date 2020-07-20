الصحة العالمية: فيروس كورونا يشكل مخاطر أكبر على السكان الأصليين في العالم

وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن السكان الأصليين البالغ عددهم نحو نصف مليون شخص في أنحاء العالم، معرضون بدرجة أكبر لمخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة الظروف المعيشية المتردية في الغالب، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن عدد الإصابات بالفيروس بين السكان الأصليين في الأمريكيتين تجاوز 70 ألفا إضافة إلى أكثر من ألفي وفاة حتى السادس من يوليو.

وحث الحكومات على اتخاذ كل الاحتياطات الصحية الضرورية وخاصة تتبع المخالطين لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في إفادة عبر الإنترنت من مقر الأمم المتحدة في جنيف "لا يجب أن ننتظر لحين وجود لقاح. يجب أن ننقذ الأرواح الآن".

وأوضح جيبريسوس، أن تتبع انتشار فيروس كورونا يعد إحدى الأدوات الرئيسية للسيطرة على الوباء في المجتمعات، مؤكدا أن أي دولة لن تستطيع التحكم في الفيروس إذا لم تعرف أين هو.

وأضاف أن تطبيقات الهواتف يمكن أن تساعد في عملية التتبع لكن لا شئ يحل التتبع على أرض الواقع من قبل العمال الصحيين المدربين.

وأكد أدهانوم أن الدول عليها التحرك بشكل سريع لمواجهة أي تفشي لفيروس كورونا، وأنه ليس عليهم انتظار إنتاج لقاح، بل عليهم الجميع إنقاذ الأرواح الآن، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تسريع أبحاث اللقاحات ، مع القيام من الإجراءات لمكافحة الوباء.

وتابع أن الطريق لا يزال طويلا للحديث عن لقاحات إيجابية بشأن كورونا.