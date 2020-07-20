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روسيا تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح

07:41 ص الإثنين 20 يوليه 2020
روسيا تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الوزارة أنها بالاشتراك مع المركز القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة المسمى "غامالي"، أكملت بنجاح مرحلة التجارب السريرية للقاح "كوفيد19" التاجي، بمشاركة متطوعين في المستشفى العسكري الرئيسي الذي يحمل اسم الأكاديمي "بوردينكو".
وأضاف أنه في صباح اليوم، سيتم خروج المجموعة الثانية المكونة من 20 متطوعا من المستشفى العسكري.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "نتائج الاختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم، ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية من المتطوعين في وقت الخروج من المستشفى".لافتة الى أنه سيتم تقديم بيانات المسح والتحليلات والدراسات الاستقصائية للمتطوعين للمعالجة إلى المركز الوطني للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" بعد معالجتها، ومن المخطط تسجيل اللقاح لدى الهيئات الحكومية.
وكان رئيس معهد البحوث الـ48" التابع للجيش الروسي، سيرجي بوريسيفيتش، قد صرح في وقت سابق بأن اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الدفاع قادر على حماية صاحبه من الفيروس لفترة طويلة.
وشدد بوريسيفيتش على أن الإنجازات العلمية والخبرة التي يتمتع بها موظفو معهد البحوث المركزي الثامن والأربعين للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية ساعدت على تقليل الوقت اللازم لإجراء تقييم قبل سريري مشترك لسلامة وفعالية لقاح "كوفيد-19" مع مركز "غامالي".

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Asha
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