السلطات السودانية تلقي القبض على قيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأمنية بالسودان، القبض على المتهم الهارب أنس عمر القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الأجهزة العدلية ستتولى التحقيق مع أنس عمر بشأن عدد من التهم الموجهة إليه.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل أيام أن جهات أمنية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري، قيادات تنتمي لحزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" المحلولين، كانت تُخطط لتحركات معادية.