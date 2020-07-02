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فرنسا تكذب تركيا: تصريحات أنقرة عن حادث الفرقاطات منحازة

08:37 م الخميس 02 يوليه 2020
فرنسا تكذب تركيا: تصريحات أنقرة عن حادث الفرقاطات منحازة

اردوغان وماكرون

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ما قاله سفير تركيا عن حادث الفرقاطات تضمن معلومات منحازة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية أكد لسي إن إن، إن بلاده قررت تعليق مشاركتها في المهمة البحرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر المتوسط، وذلك على خلفية النزاع مع تركيا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.

وقال المسؤول إن سفير الناتو الفرنسي موريل دوميناش، كتب رسالة إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لإبلاغه بقرار فرنسا بتعليق مشاركته، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب تعرض فرقاطة فرنسية تحمل اسم "كوربيت" تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية.

فرنسا تركيا حادث الفرقاطات

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