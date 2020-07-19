وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى العمل الخليجي المشترك
المنامة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفيً مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، واستعراضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية البحريني أكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تتميز به من متانة وقوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، منوهًا بالدور الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:زعيم الحزب الحاكم في بولندا يعلن عن خطة لتعديل الحكومة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
87172
عدد المصابين
-
27868
عدد المتعافين
-
4251
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14140093
عدد المصابين
-
8399057
عدد المتعافين
-
597647
عدد الوفيات
إعلان