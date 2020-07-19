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وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى العمل الخليجي المشترك

08:57 م الأحد 19 يوليه 2020
وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى العمل الخليجي المشترك

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

المنامة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفيً مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، واستعراضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية البحريني أكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تتميز به من متانة وقوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، منوهًا بالدور الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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عبداللطيف بن راشد الزياني المنامة البحرين السعودية فيصل بن فرحان

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