السودان: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، اليوم السبت ، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 21 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 72 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ولايتي الجزيرة (وسط) و كسلا (في الشرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 298 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و 682 حالة، بينها 673 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5637 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.