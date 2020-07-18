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السودان: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

09:24 م السبت 18 يوليه 2020
السودان: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

فيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية ، اليوم السبت ، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 21 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 72 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ولايتي الجزيرة (وسط) و كسلا (في الشرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 298 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و 682 حالة، بينها 673 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5637 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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