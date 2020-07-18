كورونا في المكسيك: تسجيل 331298 حالة إصابة والوفيات 38310 حالات
مكسيكوسيتى/ واشنطن- ( د ب أ ):
سجلت المكسيك 331298 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلى للمكسيك ، وفقا للبيانات التي جمعها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء .
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد – 19 القاتل بلغ 38310 أشخاص بينما تعافى من المرض 264202 شخصا ، وذلك منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس فى المكسيك قبل 20 أسبوعا.
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