كورونا في العالم: الإصابات المؤكدة تصل 14.1 مليون والوفيات تتجاوز 602 ألفًا

واشنطن-(د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 14 مليونا و 108 آلاف و 240 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 602 ألفا و 695 حالة وفاة، حسب حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الساعة 0706 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات.

وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة.

وتجاوزت حالات الشفاء 8 ملايين و510 آلاف على مستوى العالم بحسب موقع وولد ميتر للاحصاءات.