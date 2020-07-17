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وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الملف الليبي

07:25 م الجمعة 17 يوليه 2020
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الملف الليبي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الملف الليبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأكد الجانبان على إنهاء القتال وتسوية شاملة للنزاع في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة أن لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف الخارجية الروسية الإمارات ليبيا

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