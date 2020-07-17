وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي الملف الليبي
موسكو - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الملف الليبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأكد الجانبان على إنهاء القتال وتسوية شاملة للنزاع في البلاد.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة أن لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
84843
عدد المصابين
-
26135
عدد المتعافين
-
4067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13589273
عدد المصابين
-
7607003
عدد المتعافين
-
584989
عدد الوفيات
إعلان