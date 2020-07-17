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موسكو تأسف لمبادرة ألمانية فرضت عقوبات عليها بسبب هجوم قرصنة إلكترونية عام 2015

01:56 م الجمعة 17 يوليه 2020
موسكو تأسف لمبادرة ألمانية فرضت عقوبات عليها بسبب هجوم قرصنة إلكترونية عام 2015

النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف

موسكو - (د ب أ):

أعرب دبلوماسي روسي رفيع المستوى اليوم الجمعة عن أسفه لأن ألمانيا تدرس فرض عقوبات على بلاده، بسبب هجوم قرصنة إلكترونية استهدف البرلمان الألماني قبل خمس سنوات.

وقال فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن موسكو "تأسف لأن برلين تعمل كمحرض لجولة أخرى من قيود الاتحاد الأوروبي ضد بلادنا".

وأضاف أن ألمانيا لم تقدم لموسكو دليلا على ضلوع روسيا في هجوم القرصنة الإلكترونية الذي استهدف البرلمان الألماني (بوندستاج). ونفت الحكومة الروسية مرارا الاتهامات بضلوعها في الهجوم.

ووصف تيتوف المبادرة الألمانية بفرض عقوبات عليها باعتبارها "أنباء سيئة بالنسبة للعلاقات الروسية الألمانية والتعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي".

وأعلنت ألمانيا قبل شهرين أنها اصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي يدعى دميتري بادين، يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف البرلمان الألماني خلال شهري ابريل ومايو 2015.

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان أن هناك "أدلة موثوقة" بأن بادين كان عضوا في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي وقت حدوث الهجوم.

موسكو هجوم قرصنة إلكترونية ألمانيا

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