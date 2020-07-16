"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما
وكالات:
حذف محركا البحث "أبل" و "جوجل" دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، حسبما أفاد موقع AS-Source News العسكري في تغريدة عبر تويتر، الخميس.
وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.
BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020
The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.
وبحسب الموقع، فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.
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