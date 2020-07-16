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"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

02:00 م الخميس 16 يوليه 2020
"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

شركة جوجل الأمريكية

وكالات:

حذف محركا البحث "أبل" و "جوجل" دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، حسبما أفاد موقع AS-Source News العسكري في تغريدة عبر تويتر، الخميس.

وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع، فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

جوجل فلسطين تويتر شركة أبل

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