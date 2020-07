"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

وكالات:

حذف محركا البحث "أبل" و "جوجل" دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، حسبما أفاد موقع AS-Source News العسكري في تغريدة عبر تويتر، الخميس.

وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.



The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.