وزير خارجية فرنسا يبحث في العراق جهود محاربة داعش
بغداد - (د ب أ):
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق لبحث قضايا المنطقة ومحاربة تنظيم داعش.
وقالت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية، إن لودريان وصل اليوم إلى بغداد لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات من خلال لقاءات سيجريها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأوضحت المصادر أن الوزير الفرنسي سيجري مع نظيره العراقي فؤاد حسين مباحثات تتركز على مناقشة ملفات التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة ومحاربة داعش.
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