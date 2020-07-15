"صفر وفيات" بكورونا في الإمارات خلال 24 ساعة.. وبن زايد: نتيجة مُبشرة

كتبت- رنا أسامة:

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء فيروس كورونا المُستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشاد بن زايد بالجهود التي بذلها القطاع الصحي في الإمارات للحد من تفشي الفيروس التاجي المُسبب لمرض"كوفيد – 19".

وغرّد بن زايد عبر تويتر، الأربعاء: "بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة".

وتابع: "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 15, 2020

وسجّلت الإمارات حتى الآن 55 ألفًا و573 إصابة بـ"كوفيد 19"، توفي منهم 335 شخصًا، فيما تعافى أكثر من 30 ألفًا.

ويواصل الفيروس التاجي المُستجد حصد مئات آلاف الأرواح حول العالم، مع تسجل أكثر من نصف مليون وفاة، من إجمالي أكثر من 13 مليون إصابة، وذلك منذ بدأت رحلة زحفه وانتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الفائت.