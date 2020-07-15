أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

"صفر وفيات" بكورونا في الإمارات خلال 24 ساعة.. وبن زايد: نتيجة مُبشرة

03:37 م الأربعاء 15 يوليه 2020
"صفر وفيات" بكورونا في الإمارات خلال 24 ساعة.. وبن زايد: نتيجة مُبشرة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كتبت- رنا أسامة:

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء فيروس كورونا المُستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشاد بن زايد بالجهود التي بذلها القطاع الصحي في الإمارات للحد من تفشي الفيروس التاجي المُسبب لمرض"كوفيد – 19".

وغرّد بن زايد عبر تويتر، الأربعاء: "بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة".

وتابع: "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وسجّلت الإمارات حتى الآن 55 ألفًا و573 إصابة بـ"كوفيد 19"، توفي منهم 335 شخصًا، فيما تعافى أكثر من 30 ألفًا.

ويواصل الفيروس التاجي المُستجد حصد مئات آلاف الأرواح حول العالم، مع تسجل أكثر من نصف مليون وفاة، من إجمالي أكثر من 13 مليون إصابة، وذلك منذ بدأت رحلة زحفه وانتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الفائت.

محمد بن زايد آل نهيان الإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء البريطاني: الوقت غير مناسب لفتح تحقيق بخصوص تعاملنا مع جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة